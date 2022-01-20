Здание роддома в Дубне отремонтируют до конца года

В роддоме Дубны идет масштабный ремонт, на объекте задействовано порядка 50 человек. Глава округа Сергей Куликов приехал проверить ход работ.

«Это программа губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, чтобы ремонтировали объекты здравоохранения. И наш роддом — в этой программе, активно ведутся работы. Большое количество сотрудников на объекте, все материалы в наличии», — отметил глава г.о. Дубна Сергей Куликов.

Источник фото: телеканал «360»

Зданию роддома — 45 лет. Последние 20 не было капитального ремонта, так что замене подлежит буквально все — двери, полы, окна, электрика, коммуникации. Систему отопления тоже заменят на новую, с возможностью регулировки температуры.

Источник фото: телеканал «360»

«Роддом был в первых местах в Московской области, но исчерпал себя, по оборудованию, по помещению назрел вопрос. Ремонт делают хороший, качественный», — сказал заместитель главного врача Дубненской городской больницы Александр Горовых.

Источник фото: телеканал «360»

За это время кардинально изменились требования к медицинским учреждениям. Теперь в помещениях больниц должны быть системы очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования. Обязательное условие — медицинские консоли, а на стенах — только специальные панели.

Источник фото: телеканал «360»

30% здания уже отремонтировано, в оставшейся части корпуса — идут работы. На первом этаже начались чистовые работы, идет укладка напольной плитки, ведутся инженерные работы.

В ходе проверки глава Дубны отметил, что в сроки подрядчик укладывается. Первый этап работ завершится весной, второй и третий планируют закончить до конца года.