Здание ресторана «Очаг» начали сносить в Солнечногорске

В Андреевке городского округа Солнечногорск приступили к сносу здания ресторана «Очаг». Эта постройка появилась здесь еще в 2012 году в максимально неподходящем месте — в охранной зоне линии электропередач. Для ликвидации незаконно возведенного объекта понадобилось девять лет судебных разбирательств.

«Линия „Белый раст — Западная“ входит в Московское кольцо и является важным элементом электроснабжения Москвы и Московской области. Нахождение подобного объекта в охранной зоне влияет на надежность московской энергосистемы и собственно всего региона», — сказал директор Московского предприятия магистральных электрических сетей Вадим Дейнега.

Источник фото: телеканал «360»

Сама ЛЭП появилась на этом месте еще в 1966 году, а спустя почти полвека под ней без необходимых разрешений возвели двухэтажное здание. Впервые оно было признано незаконной постройкой в 2015 году, а уже в 2017-м ресторан брал штурмом спецназ службы судебных приставов, однако это не принесло результатов, поскольку на руках у собственников было более актуальное постановление суда, по которому расположение здания в этом месте якобы признавалось законным.

Источник фото: телеканал «360»

Продолжительные разбирательства хозяевам «Очага» не помогли, и 28 марта судебные приставы приступили к демонтажу здания. Появится ли что-то на этом месте, пока неизвестно, но по словам специалистов, под ЛЭП такого рода запрещено размещать даже площадные объекты.