Подмосковье 03 июня 2023, 16:42 Здание реабилитационного центра для детей передали на баланс городского округа Чехов

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В День защиты детей в реабилитационном центре для детей в Чехове прошел праздник с аниматорами и развлечениями. Также в этот день здание учреждения передали на баланс городского округа. Соответствующее соглашение подписали глава Чехова Григорий Артамонов и гендиректор кинокомпании «Союз Маринс Групп» Алексей Щербаков.

«Сегодня мы уже можем с уверенностью смотреть дальше в будущее, потому что этот центр будет продолжать работать по своему основному назначению. Сегодня это здание переходит в муниципальную собственность», — сообщил Артамонов.

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Социально-реабилитационный центр работает в поселке Молоди почти 30 лет. Сейчас он может принимать 150 маленьких пациентов в год. Ежедневно его посещают до 25 детей с ОВЗ. Передача объекта в муниципальную собственность — это новые возможности для социального центра.

«Посещая этот дом, они получают радость и утешение. Для родителей это большая поддержка. То, что сегодня, в первый день лета, произошло — радость для каждого из нас, потому что было передано здание», — сообщил настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов).

В будущем в центре увеличат пропускную способность и создадут на его платформе Службу раннего сопровождения. Там смогут принимать детей с ОВЗ до трех лет.

«Теперь мы можем официально вступать во множество проектов. Мы можем официально просить финансовую помощь министерства, руководителя округа, потому что здание уже будет в собственности», — сообщила заведующая отделением реабилитации детей с ОВЗ Елена Карандеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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