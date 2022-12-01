Подмосковье 01 декабря 2022, 18:36 Здание поликлиники на улице Урицкого в Истре обновят к концу 2023 года

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Ремонт поликлиники в здании № 83 по улице Урицкого продолжается в Истре под контролем компании «Управление технического надзора капительного ремонта». Первых пациентов обновленное учреждение сможет принять через год.

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«В поликлинике завершена стяжка подоконников и оштукатурены откосы внутри здания. В настоящее время ведутся фасадные и кровельные работы», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Специалисты компании «УТНКР» контролируют ход выполнения работ. Это гарантирует соблюдение технологических процессов подрядчиком, четкое следование смете и качество используемых материалов.

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