Здание под мастерскую или ателье выставили на торги в Можайске

Имущественный комплекс, включающий двухэтажное здание и земельный участок, выставлен на торги Комитетом по конкурентной политике Подмосковья. Недвижимость находится в деревне Большое Новосурино Можайского округа.

Аукцион позволит инвестору стать обладателем коммерческой недвижимости по сниженной цене. Объект продажи — двухэтажное здание площадью 280,6 квадратных метра с земельным участком 1 900 квадратных метров. Стартовая цена — 1 миллион 497 тысяч 667 рублей.

Здание можно оборудовать под мастерскую мелкого ремонта, ателье, парикмахерскую, магазин или использовать для оказания иных бытовых услуг.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом в объектом расположены частные жилые дома. В 400 метрах — остановка общественного транспорта «Новосурино». До центра Можайска можно добраться на авто за восемь минут. В 3,7 километра от объекта есть выезд на Минское шоссе.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку до 5 сентября на площадке РТС-тендер. Аукцион состоится 8 сентября.

Узнать о других объектах недвижимости, выставленных на торги, можно на Портале ЕАСУЗ.