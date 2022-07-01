Здание нового торгового центра достроили в Ступине

В городе Ступино в Подмосковье достроили торговый центр, который начали возводить еще в 2014 году. С тех пор он оставался объектом незавершенного строительства, там успели устроить только фундамент, стены и кровлю, затем стройку приостановили на несколько лет. Теперь же одноэтажный ТЦ, который очень нужен людям, откроет свои двери. На его территории также обустроили удобную парковку для автомобилей на 205 мест.

Достройка здания сильно изменила и внешний облик переулка Металлургов, он стал выглядеть намного более аккуратно и современно. Подобные работы помогают облагородить и улицы в других городах Московской области: по всему региону проводится масштабная кампания по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов. Торговый центр в Ступине включили в план таких работ еще несколько лет назад.

«В результате совместной работы профильных ведомств, администрации и застройщика в 2022 году было, наконец, завершено строительство нежилого здания. Общая площадь нового одноэтажного торгового центра составляет чуть более 7300 квадратных метров. На прилегающей территории оборудована автомобильная парковка для посетителей на 205 машиномест. Здание построено по индивидуальному проекту и уже введено в эксплуатацию», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Владислав Гордиенко добавил, что после ликвидации недостроев города становятся не только красивее, но и значительно безопаснее. Более того, появляется возможность эффективно задействовать земельные участки в хозяйственной деятельности. В целом в Ступине обнаружили 229 объектов незавершенного строительства. К текущему моменту удалось достроить или снести уже 146 таких зданий, работы в этом направлении продолжаются.

Ранее стало известно, что более 600 объектов незавершенного и самовольного строительства смогли ликвидировать в Подмосковье за последние полгода. Это на 10% больше, чем за тот же период в прошлом году. Как отметили в правительстве Московской области, не все подобные здания сразу же идут под снос — некоторые модернизируются и приводятся в порядок.