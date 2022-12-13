Подмосковье 13 декабря 2022, 11:00 Здание нового детского сада в ЖК «Государев Дом» в Ленинском округе поставили на кадастр

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Детский сад для 200 человек построили в рабочем поселке Лопатино Ленинского округа. Здание поставили на кадастровый учет - об этом сообщили в Минжилполитики региона.

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Застройщиком дошкольного учреждения выступила компания «Гранель». Садик расположен в ЖК «Государев Дом», во дворе домов № 22, 24, 26, 28 и 30 на Сухановской улице. Восемь групп детей будут располагаться в здании. Здесь уже полностью оборудованы группы, спальни, игровые, кухня, медпункт, прачечная и другие помещения.

Во дворе детского сада проведено благоустройство, которое воспитанники смогут оценить в самое ближайшее время.

Еще один новый детский сад в ЖК Vesna в Наро-Фоминске также поставили на кадастровый учет в декабре. Здесь смогут заниматься 130 детей.

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