Здание научно‐производственного комплекса построили в Протвине. Вместе с ним появится 20 новых рабочих мест

В Протвине завершили строительство нового здания НПО «ДНК-Технология». Это предприятие — одно из девяти в составе научно-производственного комплекса наукограда. Благодаря ему в городе появится 20 новых рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Новое здание обеспечило научно-производственному комплексу городского округа дополнительную площадь более 1 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект составили порядка 60 миллионов рублей.

Директор протвинского НПО «ДНК-Технология» Владимир Дмитровский подтвердил, что строительство нового здания практически закончено.

«Согласно полученному разрешению, это административно-бытовое здание. Но мы хотели бы, прежде всего, расширять производство, не забывая про бытовые условия сотрудников», — пояснил Владимир Дмитровский.

В новом здании появятся рабочие места для разработчиков и конструкторов новых приборов, а также зона релаксации и активного восстановления для сотрудников предприятия. Также для них предусмотрен удобный тренажерный зал.

Фасад здания — вентилируемый, внутри оборудована система кондиционирования. Еще один важный аспект: фундамент и кровля всех зданий научно-производственного комплекса выполнены так, что на каждом возможно достроить третий этаж.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Директор НПО «ДНК-Технология» Владимир Дмитровский напомнил, что введение нового здания в эксплуатацию обеспечит 20 новых рабочих мест, но уточнил, что компания намерена развиваться под разработчиков.

«Сейчас одни сотрудники уходят, другие приходят. По большому счету, так и должно быть. Инновационное предприятие должно развиваться не за счет количества, а за счет инновационного потенциала сотрудников», — добавил Владимир Дмитровский.

Директор по разработке и производству приборов Юрий Трофимов рассказал, что в конце прошлого года компания приняла участие в международной выставке в Германии, на прошлой неделе — в Дубае. Были заключены новые контракты и соглашения. На днях в НПО «ДНК-Технология» поступил запрос от Роспотребнадзора на крупную поставку приборов для анализа ДНК.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кирилл Бабыкин беседе с коллективом предприятия сделал акцент на развитии наукограда. В ближайших планах — реконструкция культурно-досугового центра «Протон», масштабные проекты реконструкции улица Ленина и Лесного бульвара, ремонт дорог.

Строительство научно-производственного комплекса предприятия «НПО „ДНК-Технология“» началось в 2008 году. В течение пяти лет были введены в эксплуатацию два научно-производственных здания. После 2012 года начали возводить и третье, но по ряду причин строительство остановилось. В июле 2019 года, благодаря содействию администрации города, строительство возобновилось.

В начале 2019 года НПО зарегистрировало в Росздравнадзоре новую собственную разработку: это дозирующая станция, позволяющая автоматизировать лабораторные процессы, прежде всего методом ПЦР-диагностики. ПЦР — полимеразная цепная реакция — это экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов ДНК в биологическом материале. Для производства этого сложного прибора потребовались дополнительные площади.