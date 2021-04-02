Здание гимназии открылось после капремонта в Волоколамске

В Волоколамске состоялось долгожданное открытие здания первой гимназии после капитального ремонта. Теперь там занимаются ученики младших классов школы № 2. Масштабное обновление стало возможным благодаря нацпроекту «Образование» и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Прекрасная школа, хороший ремонт. Посетили классы, спросили непосредственно детей. Детям понравилось. Они будут учиться в хороших условиях», — отметил первый заместитель главы Волоколамского городского округа Иван Абрамов.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря новым помещениям полностью решили проблему второй смены — причем во всем городском округе. Теперь у ребят остается гораздо больше свободного времени после учебы для отдыха и любимых дел.

Источник фото: телеканал «360»

«Во второй смене уроки заканчивались практически в 19:00, а секции практически в 21:00 Поэтому, конечно, была большая нагрузка и на детей, и на учителей. Основная школа, оставшаяся в нашем первом здании, тоже теперь обучается в одну смену, — рассказал директор МОУ «ВСОШ № 2» Ирина Дмитренко.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря национальному проекту «Образование» за два года в Волоколамском городском округе удалось отремонтировать более двадцати образовательных учреждений. В 2021-м будет проведен капремонт в двух детских садах — номер восемь и тринадцать.