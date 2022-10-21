Здание ФАПа капитально отремонтировали в Электроуглях | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 13:34 Здание ФАПа капитально отремонтировали в Электроуглях

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В Электроуглинской больнице обновили здание ФАПа. Оно было построено еще в 1896 году. Сначала там располагалась обычная сельская школа, но долго ей простоять было не суждено. Возник пожар, после чего от здания остался только первый этаж. Было решено разместить здесь фельдшерско-акушерский пункт.

Ремонт в этом здании именно с тех пор и не проводился. Все стало настолько ветхим, что действительно провалился пол. В итоге обновили это здание только в текущем году. Фасад отделали декоративным покрытием, обновили окна, которые больше не нужно заклеивать на зиму. Теперь ФАП полностью привели ко всем стандартам.

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«Посетителям приятнее, люди будут приходить с удовольствием сюда, а то шли и полы проваливались. Сейчас и с детьми будут приходить, потому что у меня лечатся и взрослые, и дети, все сюда приходят и за справками, какие-то процедуры сделать, инъекции, кровь взять, еще что-то», — рассказала Татьяна Резникова, пациентка Вишняковского ФАПа.

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Сейчас Вишняковский ФАП относится к Электроуглинской городской больнице. Модернизация медучреждений в Богородском городском округе лишь часть большой работы по развитию в сфере здравоохранения. В рамках спецпроекта «Медицина. Новые лица» сейчас активно идет работа по пополнению кадрового состава молодыми специалистами.

«В Электроуглинскую городскую больницу пришло пять специалистов, данная работа продолжается, идет бурное обсуждение, отбор кандидатов, собеседования. В городе Электроугли за последние два года отремонтировано два здания. Последнее здание находится сзади меня — Вишняковский ФАП, в прошлом году было также отремонтировано в амбулатории микрорайона Светлый», — сказал Максим Мальцев, заведующий Электроуглинской городской больницы.

Только за прошлый год в округе капитально отремонтировали 12 медицинских учреждений. Это стало рекордом для богородского здравоохранения. Работы не будут на этом закончены. В планы уже включена Купавинская больница и амбулатория в Успенске.