Подмосковье 16 февраля 2023, 15:14 Здание для хранения уборочной техники построят в деревне Брехово

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Для коммунального обслуживания магазинов в деревне Брехово под Химками построят специальное здание. В нем будут хранить технику и оборудование. Там смогут трудоустроиться девять человек.

Как рассказали в Минжилполитики региона, площадь здания превысит 900 квадратных метров. Там будут хранить снегоуборочную технику, подметальные и насосные установки и многое другое. Также в нем обустроят теплогенераторную. Объект позволит обеспечить круглогодичную уборку улиц и помещений в деревне.

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В проект инвестируют 35 миллионов рублей.

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