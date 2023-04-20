Подмосковье 20 апреля 2023, 17:15 Здание для хранения и производства окрасочных материалов достроили в Щелкове Главгосстройнадзор МО

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В городском поселении Свердловский в Щелкове достроили промышленное здание для производства и хранения окрасочных материалов. Там смогут работать 32 человека, сообщил портал «Время» со ссылкой на Главгосстройнадзор Московской области.

Работники «СтройЭксперт» осмотрели объект. Его застройщиком выступила компания «Лаборатория „Евростиль“». Площадь объекта составляет 1363,5 квадратных метра.

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Всего с начала 2023 года в Подмосковье достроили 14 малоэтажных жилых зданий и 71 нежилое.

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