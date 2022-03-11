Здание детского сада «Родничок» реконструируют в Химках

Детский сад «Родничок», который расположен в Химках, пройдет большую реконструкцию. Обновлять будут здание детсада № 43 в микрорайоне Клязьма-Старбеево.

Депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Токарева пояснила, что одной из социально-значимых инициатив микрорайона было увеличение количества мест в садике.

«И данное дошкольное учреждение на 2022 год вошло в стадию, когда начнется реконструкция здания», — сказала она.

Самому зданию, в котором находится детский сад, уже больше 50 лет. Ремонт там требовался достаточно давно, оно изношено примерно наполовину. Проектные работы стартуют в мае этого года. Из небольшого садика должно получиться современное большое здание в три этажа. Строительные работы начнутся в конце года, завершить их планируют в начале 2024 года.

«Управлением образования разработан план по временному расселению учащихся на период строительных работ. Будут расселены в пять близлежащих ДОУ», — рассказал заместитель руководителя управления строительства городского округа Химки Александр Победушкин.

После реконструкции детский садик сможет принять больше детей, чем на текущий момент. Пока туда ходят примерно 200 воспитанников. После завершения всех работ там смогут обучаться 350 дошколят. Очередь в детсад получится частично сократить.