Здание бывшего техникума в Ступине полностью реконструируют | 360°

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Здание бывшего техникума в Ступине полностью реконструируют

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В Ступине на торгах удалось реализовать нежилое здание, в котором раньше функционировал учебный корпус авиационно-металлургического техникума имени Туманова. Здание и участок, который к нему прилегает, выкупили больше чем за 23, 9 миллиона рублей.

«Торги состоялись посредством публичного предложения. Имущественный комплекс состоит из земельного участка площадью 1,8 тысячи квадратных метров и расположенного на нем здания, в котором располагался учебный корпус Ступинского авиационно-металлургического техникума площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Победитель торгов займется масштабной реконструкцией уже не в первый раз. Раее он уже реализовывал проект по строительству нового медицинского центра, а также обустройству 20 тысяч квадратных метров для торговли. Он отметил, что собирается полностью реконструировать все четыре этажа вновь выкупленного здания. Сейчас решается вопрос, как именно оно будет использоваться и что там разместят.

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