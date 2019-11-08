Здание аварийного торгового центра снесли во Власихе

В Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства. Во Власихе на улице Маршала Жукова снесли аварийное здание торгового центра, пострадавшее во время пожара. Об этом сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

«Во Власихе, на улице Маршала Жукова, было выявлено аварийное здание торгового центра „Власиха“, пострадавшее после воздействия пожара. Здание — собственность городского округа Власиха. В результате работы с данным объектом было принято решение о его сносе за счет средств местного бюджета: проведено обследование, разработан проект на снос аварийного объекта. На сегодняшний день объект снесен», — рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Кроме того, совместно с муниципалитетами продолжается работа по выявлению объектов незавершенного строительства.

«На сегодняшний день в Подмосковье выявлено порядка 1800 таких объектов, среди них 55% — это объекты самовольного строительства, остальные — объекты незавершенного строительства, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты. Всего за полтора года ликвидировано 533 недостроев, из которых снесено — 160, достроено и введено в эксплуатацию — 373», — добавил Владислав Гордиенко.