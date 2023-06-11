Подмосковье 11 июня 2023, 03:30 Три кафе из Подольска присоединились к региональному проекту «Завтрак в Подмосковье» Галины Добрыниной

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Три кафе из Подольска стали участниками регионального проекта «Завтрак в Подмосковье». В течение лета в период с 10:00 до 13:00 заведения будут предлагать специальные утренние сеты. О наличии комплексных завтраков по программе посетители смогут узнать по наклейке на двери кафе.

Заведения добавили в меню яичницу, сырники, каши, блины с различными начинками и многое другое. Заместитель главы администрации Подольска Иван Шляхтин лично изучил ассортиментов завтраков в кафе-участников проекта. Они расположены в местах большого скопления туристов и офисных центров.

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Программа «Завтрак в Подмосковье» продлится до 31 августа. Всего в проекте участвуют более 140 кафе и ресторанов в Московской области. Приобрести утренний сэт можно по фиксированной цене от 200 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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