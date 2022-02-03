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    03 февраля 2022, 19:13

    Заводы энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» получили высшую оценку от АКРА

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Аналитическое кредитное рейтинговое агентство завершило оценку проекта группы компаний «РТ-Инвест» по строительству заводов энергоутилизации отходов. Итоговая оценка составила GR-1, что говорит о высоком уровне предприятий.

    Заводы энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» получили высшую оценку от АКРА

    АКРА подтвердило, что финансируемые проекты соответствуют критериям национальной таксономии «зеленых» проектов. Рейтинговая шкала агентства включает пять уровней, GR-1 является наилучшим.

    Заводы энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» получили высшую оценку от АКРА | Изображение 1

    «Присвоение максимального уровня соответствия нашему флагманскому проекту по итогам независимого заключения, сделанного агентством АКРА, подтверждает факт положительного эффекта от заводов по термической переработке отходов для окружающей среды, безопасности технологий и прозрачности предоставления информации о проекте. Это открывает для нас возможность для взаимодействия с широким кругом ответственных инвесторов как на отечественном рынке, так и на рынке „зеленого“ капитала за рубежом», — сказал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

    Заводы энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» получили высшую оценку от АКРА | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Ранее стало известно, что в Подмосковье к сортировке отходов привлекли роботов.