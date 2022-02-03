Заводы энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» получили высшую оценку от АКРА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство завершило оценку проекта группы компаний «РТ-Инвест» по строительству заводов энергоутилизации отходов. Итоговая оценка составила GR-1, что говорит о высоком уровне предприятий.

АКРА подтвердило, что финансируемые проекты соответствуют критериям национальной таксономии «зеленых» проектов. Рейтинговая шкала агентства включает пять уровней, GR-1 является наилучшим.

«Присвоение максимального уровня соответствия нашему флагманскому проекту по итогам независимого заключения, сделанного агентством АКРА, подтверждает факт положительного эффекта от заводов по термической переработке отходов для окружающей среды, безопасности технологий и прозрачности предоставления информации о проекте. Это открывает для нас возможность для взаимодействия с широким кругом ответственных инвесторов как на отечественном рынке, так и на рынке „зеленого“ капитала за рубежом», — сказал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно, что в Подмосковье к сортировке отходов привлекли роботов.