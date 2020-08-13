Заводу обработки камней дали вторую жизнь в Долгопрудном. Более 80 лет он помогает строить храмы и метро

Камнеобрабатывающее предприятие модернизировали в Долгопрудном. Его история началась там еще 83 года назад — завод нуждался в реконструкции и новой площадке. Техника устарела, инвестиции сократились — развитие встало еще с 2005 года. Теперь долгожданное новоселье. Новое здание комбината открыл губернатор Подмосковья.

Храм Христа Спасителя, мемориальный комплекс на Поклонной горе и станция «Маяковская» — это лишь несколько объектов, для которых комбинат поставлял продукцию. Но теперь у каменной империи группы компаний «Гранель» начинается другая жизнь — уже в современном здании.

Губернатор Андрей Воробьев, первый вице-президент компании и президент завода нажали на символическую кнопку запуска, дав старт работе предприятия.

По словам зампреда областного правительства Вячеслава Духина, это исторически важное для Долгопрудного предприятие.

Это знаковая для округа история. Предприятие известно своей продукцией. Ее поставляют в ключевые места страны — от Красной площади или храма Христа Спасителя до храма, который откроют в Павшинской Пойме. Оно находилось в центре жилого массива Долгопрудного. Стало гораздо удобнее, конечно, когда оно переехало в промышленную зону Вячеслав Духин.

Запуск нового корпуса завода позволил сохранить рабочие места. Сегодня на предприятии трудятся 140 человек. Производимая за год продукция дает около 1,2 миллиарда рублей.

Коллектив завода — преимущественно жители Долгопрудного. С 1937 года он занимает одно из ведущих мест в своей отрасли. Его уже оснастили новейшей техникой. Она в основном итальянская, но есть и передовое китайское оборудование.

Компания не просто перевезла предприятие, но и сохранила команду. Есть люди, которые работают более 30 лет и являются носителями уникальных знаний. Предприятие переехало и было модернизировано. Видим впечатляющие технологические новинки здесь и зарубежное оборудование Вячеслав Духин.

На комбинате сохранили накопленный производственный опыт, но в то же время применили высокоэффективные технологии. И это дало заводу новый импульс к развитию.

Губернатор встретился с ветеранами завода. Ему показали стелу, посвященную работникам, ушедшим в 1941 году на войну прямо с предприятия. Она осталась вблизи старого здания еще с 1961-го. Ее пообещали сохранить и перенести на новое место.