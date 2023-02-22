Подмосковье 22 февраля 2023, 10:30 Заводскую улицу в Щелкове расширят к лету

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Заводскую улицу в Щелкове расширят без переноса пешеходных переходов в этом году. Это позволит решить проблему пробок и аварийных участков. Работы планируют завершить до 25 июня.

Строители приступят к работе с наступлением тепла — к 1 мая. Дорогу расширят в двух местах: на выезде с улицы Насосного Завода и на повороте в сторону Гагаринской улицы.

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Для безопасности пешеходов обустроят тротуар от перехода на станции Гагаринской до поворота на улицу Институтскую. Как рассказал заместитель начальника дорожного управления администрации округа Сергей Горбунков, это позволит улучшить транспортную ситуацию в городе.

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«Повысится как пропускная способность перекрестков, так и безопасность водителей и пешеходов. На выезде из микрорайона Чкаловский прогнозируется увеличение пропускной способности на 30-40%», — добавил он.

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