Подмосковье 22 апреля 2024, 13:05 Завод винилового сайдинга построили в Сергиевом Посаде ООО «Лидертрейд»

Читать 360tv в

Компания «Лидертрейд» запускает новое промышленное здание в индустриальном парке «М-8». Разрешение на ввод завода в эксплуатацию получено, о чем сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На площадке построили двухэтажный производственный корпус, а также проект предусматривает создание склада, контрольно-пропускного пункта, дробильного участка, лаборатории отдела технического контроля и административного помещения.

Реклама

«Инвестиции компании „Лидертрейд“ в реализацию проекта составляют 172 миллиона рублей. На новом производстве винилового сайдинга создадут более 40 новых рабочих мест. Ежегодно предприятие сможет выпускать свыше 450 тонн виниловых панелей и более 600 тонн аксессуаров», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Мининвест помог компании скорректировать стоимость работ по подключению объекта к сетям газораспределения, проработав этот вопрос с Мособлгазом.

«Лидертрейд» занимается розничной и оптовой поставкой кровельных материалов и сайдинга по всей России. На строительном рынке компания работает уже 15 лет.

Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе запустят 280 таких проектов. Уже реализовали 77, еще 84 — сейчас в работе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».