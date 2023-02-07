Подмосковье 07 февраля 2023, 23:47 Завод в Ступине наладил производство металлических деталей с помощью 3D-принтеров

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Завод «Стивидор» в Ступине наладил производство металлических деталей сложных геометрических форм. В этом специалистам предприятия помогают 150 3D-принтеров с инновационной «Реверс-технологией».

Сначала с помощью 3D-аппарата деталь сканируют. После этого в программах создается ее математическая модель, которая является по сути чертежом.

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«При этом после реверс-инжиниринга документацию можно использовать не только в литье, но и в других производственных процессах: металлообработке, сборочных цехах», — пояснил руководитель инженерного отдела Денис Пономаренко.

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На основе цифровой модели на 3D-принтере создается объемная пластиковая копия изделия. Далее ее покрывают жаропрочным материалом. Пластик выжигают, а из получившейся формы выливают необходимое изделие. Благодаря технологии специалисты могут не только сэкономить время, но и вносить свои конструкторские правки.

Сначала технология использовалась на заводе как вспомогательная. Однако из-за потребности в импортозамещении производство стало отдельным направлением, которое работает полноценно полтора месяца. Чаще всего предприятие делает на заказ детали для дизельных двигателей, двигателей внутреннего сгорания и составляющие рабочих колес промышленных холодильных систем. Ранее такие запчасти привозили из Польши и Чехии.

«Стивидор» работает порядка пяти лет и имеет штат из 45 человек. Завод сотрудничает с производителями суперджетов, судоходными компаниями, а также компанией Aurus. В прошлом году предприятие изготовило более 10 тысяч отливок и оцифровало более 150 деталей.

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