Завод в Серпухове начнет выпускать обновленную модель лифтов в декабре | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 16:42 Завод в Серпухове начнет выпускать обновленную модель лифтов в декабре

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Фонд капитального ремонта Московской области ведет постоянный мониторинг цен на строительные материалы и оборудование. Об этом напомнили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья. Также многие подмосковные предприятия занялись выпуском импортозамещающих материалов и оборудования.

К примеру, на базе Серпуховского лифтостроительного завода будут созданы мощности для запуска конвейера по производству новых лифтов и лебедок. Благодаря производству удастся полностью заменить иностранные аналоги.

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«В настоящий момент Серпуховский лифтостроительный завод активно ведет разработку обновленной модели лифтов „СЛЗ стандарт“. Уже готов опытный образец. В производство его планируется запустить в декабре», — сообщил директор по продажам Серпуховского лифтостроительного завода Владимир Самойлов.

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Как добавил Владимир Самойлов, модель предназначена в том числе для поддержания отрасли по замене устаревшего лифтового парка в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«Есть ряд товаров, которые ранее приобретались за границей, в частности, частотные преобразователи и лебедки при замене лифтового оборудования, а также утеплитель при ремонте кровли и фасада. В рамках импортозамещения наши российские компании уже сейчас при помощи и поддержке правительства Московской области организовывают новое производство на территории Подмосковья», — отметил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Лифтовый парк Московской области состоит из более чем 54 тысяч лифтов. До конца текущего года запланировано заменить 800 из них.

«В прошлом году было заменено порядка 1,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах Подмосковья. В первую очередь в программу капитального ремонта включаются те лифты, срок эксплуатации которых достигает 25 лет. В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены, а это более 12,4 тысячи лифтов», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Также Серпуховский лифтостроительный завод принял участие в ХХI областном смотре-конкурсе на звание «Лучший по профессии — 2022», рассказали в пресс-службе МинЖКХ.