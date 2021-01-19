Новые рабочие места создали на заводе молочной продукции в Пушкино после ремонта

Завод молочной продукции модернизировали и открыли после масштабного ремонта в Пушкино. На предприятии «Ростагрокомплекс» производят глазированные сырки и творожную массу. Здесь появились новые рабочие места.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Сам завод — одно из трех экологических предприятий крупнейшего в Подмосковье создателя молочных товаров «Ростагроэкспорт».

Мощность производства после реконструкции достигает 136 тонн готовой продукции в день Сергей Воскресенский.

После реконструкции здесь создали еще пять рабочих мест. По словам Сергея Воскресенского, на предприятии изготавливают цельномолочную продукцию.

«Реализация проекта позволила увеличить производственные мощности предприятия на пять тонн продукции в сутки», — отметил Воскресенский.

Кроме того, он добавил, что в реализацию проекта вложили 185 миллионов рублей. Ранее Сергей Воскресенский рассказал, что товары со знаком «Сделано в Подмосковье» появятся в торговых точках крупной сети.