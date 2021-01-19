Новые рабочие места создали на заводе молочной продукции в Пушкино после ремонта
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Сам завод — одно из трех экологических предприятий крупнейшего в Подмосковье создателя молочных товаров «Ростагроэкспорт».
Мощность производства после реконструкции достигает 136 тонн готовой продукции в день
После реконструкции здесь создали еще пять рабочих мест. По словам Сергея Воскресенского, на предприятии изготавливают цельномолочную продукцию.
«Реализация проекта позволила увеличить производственные мощности предприятия на пять тонн продукции в сутки», — отметил Воскресенский.
Кроме того, он добавил, что в реализацию проекта вложили 185 миллионов рублей. Ранее Сергей Воскресенский рассказал, что товары со знаком «Сделано в Подмосковье» появятся в торговых точках крупной сети.