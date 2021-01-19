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    19 января 2021, 13:18

    Новые рабочие места создали на заводе молочной продукции в Пушкино после ремонта

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Завод молочной продукции модернизировали и открыли после масштабного ремонта в Пушкино. На предприятии «Ростагрокомплекс» производят глазированные сырки и творожную массу. Здесь появились новые рабочие места.
    Новые рабочие места создали на заводе молочной продукции в Пушкино после ремонта | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Сам завод — одно из трех экологических предприятий крупнейшего в Подмосковье создателя молочных товаров «Ростагроэкспорт».

    Мощность производства после реконструкции достигает 136 тонн готовой продукции в день

    Сергей Воскресенский.
    Новые рабочие места создали на заводе молочной продукции в Пушкино после ремонта | Изображение 2

    После реконструкции здесь создали еще пять рабочих мест. По словам Сергея Воскресенского, на предприятии изготавливают цельномолочную продукцию.

    «Реализация проекта позволила увеличить производственные мощности предприятия на пять тонн продукции в сутки», — отметил Воскресенский.

    Новые рабочие места создали на заводе молочной продукции в Пушкино после ремонта | Изображение 3

    Кроме того, он добавил, что в реализацию проекта вложили 185 миллионов рублей. Ранее Сергей Воскресенский рассказал, что товары со знаком «Сделано в Подмосковье» появятся в торговых точках крупной сети.