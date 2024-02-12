Подмосковье 12 февраля 2024, 13:55 Завод в Подольске запустил производство проводов для грузовых БПЛА Добрынина Галина

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Кабельное предприятие в Подольске приступило к производству специальных проводов для новых грузовых беспилотников. Они применяются в строительстве, нефтедобыче, радиопромышленности, энергетике, электронике, авиации, металлургии и других сферах.

Генеральный директор АО «НП „Подольсккабель“» Михаил Громов сообщил, что предприятие уже подобрало марки кабеля, провело экспериментальные работы и наладило производство. В ближайшем будущем будет выполнена опытная поставка.

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«Грузовые машины станут аналогом того, что делают на базе КамАЗа. После их разработки потребовалось несколько лет для доработки. Мы сделали все, что было нужно от нас», — подчеркнул Михаил Громов.

Сотрудники завода уделяют отдельное внимание разработке и внедрению кабельных изделий с использованием инновационных изоляционных материалов, которые могут выдерживать сложные условия высоких температур, агрессивных сред и радиационных воздействий.

Кабели, изготовленные в Подольске, широко используются на большинстве крупных атомных и энергетических станций в России и за рубежом. На сегодняшний день на предприятии трудятся свыше 500 сотрудников.

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