Завод в Люберцах создал новое оборудование для питания военнослужащих и сотрудников МЧС

Завод «Атеси» в Люберцах работает уже 30 лет и выпускает более 500 наименований современного оборудования для общепита. В том числе здесь были разработаны мобильные кухни, которые сейчас используются российскими вооруженными силами в Донбассе.

Помимо Люберецкого, у «Атеси» еще два завода — в Серпухове и Тамбове. Основными потребителями являются детские сады, школы и интернаты, больницы, воинские части, столовые и комбинаты питания производственных предприятий, дома отдыха и санатории, рестораны, кафе, бары, а также точки уличной торговли.

«Здесь применяются высокие технологии. Созданы все условия для работников. Налажен бесперебойный сбыт продукции, как в Подмосковье, так и другие регионы страны. Сейчас рынок освободился и есть все возможности для роста и увеличения выпуска продукции», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, который познакомился с предприятием, осмотрел выставочный зал продукции завода и производственные цеха.

На сегодняшний день «Атеси» осваивает производство лифтов для ресторанов и гражданского домостроения. А недавно специалисты компании разработали новое направление для питания военнослужащих и сотрудников МЧС. Такие мобильные кухни контейнерного типа используются сейчас российскими военными.

Руководители завода оговорили с Игорем Брынцаловым возможные меры поддержки предприятия, которых в Подмосковье более 130 на данный момент. В бюджете Московской области предусмотрено пять миллиардов рублей на финансирование госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» в 2022 году.