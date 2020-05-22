Завод в Красногорске начал выпуск новейших тепловизоров

Информация выводится на монитор оператора. Так система сможет выявлять заболевших с повышенной температурой. При его обнаружении раздается звуковой сигнал и моментально делается фотография, она отправится в базу данных учреждения, где установлен тепловизор.

Оборудование установят в местах массового скопления людей: торговых центрах, школах, метро. Новинку уже протестировали на станции Павелецкая.