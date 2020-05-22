22 мая 2020, 21:29
Завод в Красногорске начал выпуск новейших тепловизоров
Красногорский завод имени Зверева начал выпускать автоматизированные системы контроля температуры человеческого тела. Новейшие тепловизоры сканируют людей на расстоянии до 10 метров, одновременно считывается температура 30 человек.
Информация выводится на монитор оператора. Так система сможет выявлять заболевших с повышенной температурой. При его обнаружении раздается звуковой сигнал и моментально делается фотография, она отправится в базу данных учреждения, где установлен тепловизор.
Оборудование установят в местах массового скопления людей: торговых центрах, школах, метро. Новинку уже протестировали на станции Павелецкая.