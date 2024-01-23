Подмосковье 23 января 2024, 10:41 Завод в Коломне увеличит серийное производство дизель-генераторов Фото: Владислава Соловьева

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Пусконаладочные работы второго специального испытательного стенда двигателей, поставляемых в Беларусь для карьерных самосвалов БелАЗ-75304, успешно завершились в новом цеху Коломенского завода. Это позволит увеличить серийное производство дизель-генераторов.

Новый цех испытаний двигателей на предприятии создали в сентябре 2023 года. Общий объем инвестиций в строительство испытательного комплекса превысил 3,4 миллиарда рублей. Сейчас на Коломенском заводе продолжается производство первой серии из 20 двигателей для партии карьерных самосвалов.

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Первый дизель-генератор отправили на завод БеЛАЗ в конце декабря 2022 года, а с июня 2023 года самосвал с коломенским двигателем проходит испытания в угольной компании «Кузбассразрезуголь».

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