Подмосковье 27 марта 2023, 18:25 Завод в Коломне презентовал Денису Мантурову крупный проект в двигателестроении Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провели выездное совещание на Коломенском заводе. Предприятие презентовало крупный проект в двигателестроении.

Завод в Коломне является одним из ключевых производителей магистральных пассажирских тепловозов и электровозов постоянного тока. Он активно развивается, наращивает производственные мощности и осваивает новые направления производства. Предприятие пользуется как региональной, так и федеральной поддержкой. Всего за последние десять лет завод выпустил 4,4 тысячи дизелей широкого назначения, а также более 460 локомотивов различных типов.

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Во время визита Денис Мантуров ознакомился с производственными процессами по выпуску двигателей, а также с образцами выпускаемых на заводе перспективных двигателей, в том числе газовыми.

«С 2018 по 2020 годы в ФРП „Коломенским заводом“ были получены льготные займы по программе „Лизинговые проекты“ на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Еще два займа, на приобретение оборудования, были предоставлены предприятию как реализующему проекты по импортозамещению в сфере машиностроения. Их общая сумма — более 19,5 млн рублей», — отметила Зиновьева.

Она подчеркнула, что новый инвестпроект предприятия нацелен на разработку моделей техники для нужд железнодорожного, карьерного, судового транспорта, а также малой и атомной энергетики. Реализация проекта позволит создать более 750 рабочих мест

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