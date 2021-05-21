Завод огнестойких стекол в Клину создаст еще 50 рабочих мест

Противопожарные стекла начали производить на заводе в Клину. Предприятие открыли в индустриальном парке «Спас-Заулок». Здесь работают уже 50 человек, а к концу года трудоустроят еще столько же.

Новый стекольный завод запустила компания «Гласс Сервис». В проект вложили 330 миллионов рублей.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, большую часть этой суммы, а именно 250 миллионов рублей, направили на покупку техники из Китая и Италии.

В текущем год запланировали создать еще 50 новых рабочих мест Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут делать закаленные и противопожарные стекла. Установили и печь закалки для придания прочности, а также безопасности стеклу. Ее уже оснастили вентиляционной установкой для охлаждения — единственной в России.

Благодаря этому там удается закалять стекло толщиной от трех миллиметров, что востребовано для остекления теплиц.