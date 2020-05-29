Завод в Истре стал производить антисептики вместо духов и косметики

Завод в Истре сменил профиль на фоне пандемии коронавируса. Вместо косметики и парфюма на нем теперь производят антисептики. За смену производят до 10 тонн продукции.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше на заводе в Истре делали парфюмерию и косметику. Но коронавирус диктует свои условия. Буквально за несколько дней завод сменил профиль. Сейчас за одну смену производит до 10 тонн различных антисептиков — гели, спреи, крема, взрослые, детские, с ароматом ягод или жвачки. Продукция продается по всей стране.

«Есть разное содержание процента спирта: от 66 до 75%. Это основной компонент, который дезинфицирует руки. Там есть и другие добавки, но они больше для смягчения кожи, чтоб тот самый спирт не обжигал ее, не портил», — рассказал Сергей Аредов, директор производства.

На производстве трудится чуть больше ста человек. Все в обязательном порядке соблюдают санитарные нормы: проходят дезинфекцию, экипированы в средства индивидуальной защиты, соблюдают социальную дистанцию. На следующей недели сотрудников начнут тестировать на коронавирус.

Источник фото: телеканал «360»

«Иногда все эти станки буквально на коленках переформатировались, и все это было с колес сделано. Не каждый это сможет. А это предприятие смогло. Выстояло. И сейчас я вижу, как оно просто набирает обороты», — отметила Татьяна Витушева, глава городского округа Истра.

Предприятие будет только увеличивать объемы производства. После пандемии завод планирует снова разливать парфюм и делать косметику. Но выпуск антисептиков также не прекратится.