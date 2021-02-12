Завод в Электростали запустил новую технологию производства диоксида урана

Машиностроительный завод ПАО «МСЗ» в Электростали запустил в опытно-промышленную эксплуатацию участок получения порошка диоксида урана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Материал получают новым методом — путем восстановительного пирогидролиза гексафторида урана (ВПГУ). Площадь современной установки в три раза меньше своей предшественницы. Также аппарат не требует больших затрат.

«Прогнозируемый экономический эффект от внедрения одной установки ВПГУ составит 69,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Благодаря установке увеличится производительность труда. Помимо этого, сократятся вредные производственные факторы. Это значит, что полностью прекратится образование отходов ионообменной смолы и в 10 раз снизится количество жидких отходов.

Диоксид урана — материал, из которого производят топливные таблетки для тепловыделяюших элементов (ТВЭЛ). Из них делают топливные кассеты для ядерных реакторов. Диоксид урана производят на фабрикационных заводах ядерного топливного цикла из обогащенного гексафторида урана (ГФУ).