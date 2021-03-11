Завод в Электростали научился по-новому делать батарейки для ядерных реакторов

На заводе «Элемаш» в Электростали делают батарейки для ядерных реакторов, которые используют по всему миру. Сырье для них теперь получают с помощью усовершенствованной установки.

Источник фото: телеканал «360»

На заводе «Элемаш» ядерное топливо вырабатывают на новой установке. Она мощнее прежней, а также более экологична.

На установке производят диоксид урана. Она является самой мощной в стране. Объем изготовляемого сырья вырос до 600 тонн в год, раньше производили только 400. Об этапах производства рассказал Дмитрий Севостьянов, начальник участка цеха по производству порошка и топливных таблеток ПАО «МСЗ».

Источник фото: телеканал «360»

«Сырьем является гексафторид урана, который мы получаем с сублиматных предприятий в специальных емкостях. Сырье устанавливается в автоклавы, там эти емкости нагреваются, гексафторид переходит из кристаллического состояния в газообразное», — пояснил Дмитрий Севостьянов.

Установка занимает несколько этажей, в каждом ее блоке — свой процесс. Причем вся машина работает почти на автомате — дежурят только два сотрудника. Процесс превращения сырья в топливо начинается в емкостях, где гексафторид нагревается, превращается из кристаллов в газ. После этого он отправляется на этаж выше, чтобы стать частью главной химической реакции.

Источник фото: телеканал «360»

Производство сделали максимально экологичным, за это отвечают мощные фильтры.

На очередном этапе сырье попадает в печь. Там диоксид урана становится уже видимым и осязаемым — говорят, его пыль похожа на какао-порошок. В контейнер сырье попадает через огромный миксер, а потом — на линию производства самих батареек.

Источник фото: телеканал «360»

«Из полученного диоксида урана мы изготавливаем порошок, который направляется в прессование», — уточнил Илья Кантаев, начальник участка цеха ПАО «МСЗ».

Готовые таблетки плывут на запекание в печь. Весят всего 4,5 грамма, но в одной такой малютке — огромная мощь. Чтобы получить столько же энергии, сколько скрыто в ней, придется сжечь 640 килограммов дров или 400 — каменного угля. Готовое топливо отправляют в атомные реакторы по всему миру, и начинается кропотливый процесс установки, но это уже другая история.