Завод в Егорьевске расширит производство гигиенических изделий и создаст рабочие места

Производство медицинских и санитарно-гигиенических изделий расширят в подмосковном Егорьевске. В округе построят новый корпус компании «Белла». Она увеличит ассортимент и объемы продукции.

Фирма производит санитарно-гигиенические изделия для детей и взрослых. Это одно из системообразующих предприятий как в Егорьевске, так и в Подмосковье.

На предприятии есть все необходимое новейшее оборудование. В условиях пандемии там оперативно запустили производство медицинских масок. Ими обеспечили сотрудников компании и безвозмездно Егорьевскую районную больницу.

Компания развивает производство, появляются новые рабочие места. Это важно для региона Наталья Егорова министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Сейчас на предприятии работают более 1200 человек. В период с 2003 по 2019 год инвестиции превысили 5,5 миллиарда рублей. Фирма построила два производственных корпуса и продолжает расти.

Ранее Наталья Егорова рассказала, что привлечение резидентов в областные индустриальные парки — один из приоритетов для региона. Показатель планируют увеличить до 60%.

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