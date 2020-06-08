Завод в Егорьевске расширит производство гигиенических изделий и создаст рабочие места
Фирма производит санитарно-гигиенические изделия для детей и взрослых. Это одно из системообразующих предприятий как в Егорьевске, так и в Подмосковье.
На предприятии есть все необходимое новейшее оборудование. В условиях пандемии там оперативно запустили производство медицинских масок. Ими обеспечили сотрудников компании и безвозмездно Егорьевскую районную больницу.
Компания развивает производство, появляются новые рабочие места. Это важно для регионаНаталья Егороваминистр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Сейчас на предприятии работают более 1200 человек. В период с 2003 по 2019 год инвестиции превысили 5,5 миллиарда рублей. Фирма построила два производственных корпуса и продолжает расти.
Ранее Наталья Егорова рассказала, что привлечение резидентов в областные индустриальные парки — один из приоритетов для региона. Показатель планируют увеличить до 60%.
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