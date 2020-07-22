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    22 июля 2020, 13:17

    «Любые вкусовые предпочтения». Завод в Дмитрове начал производить еще больше мороженого

    Анастасия Аброськина , Оксана Кононенко

    Новую линию для производства мороженого запустили на молочном заводе в Дмитрове. Она сможет выпускать по 27 тысяч десертов за час. Это значительно расширит и ассортимент. Свои продукты Дмитровский молочный завод представляет на рынке уже 80 лет.
    «Любые вкусовые предпочтения». Завод в Дмитрове начал производить еще больше мороженого | Изображение 1

    На дополнительной линии смогут выпускать сразу четыре вида мороженого. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

    Это знакомый с детства пломбир в стаканчике, эскимо премиум-класса и вафельные рожки с множеством наполнителей, разной обсыпкой. Возможности новой линии дадут воплотить в реальность любые вкусовые предпочтения

    Андрей Разин.
    «Любые вкусовые предпочтения». Завод в Дмитрове начал производить еще больше мороженого | Изображение 2

    По его словам, завод оснастили новейшим оборудованием. А сам проект реализовали совместно с компанией «Тетра Пак», которая стала поставщиком техники.

    А прямая доставка продукции этого завода в специализированном транспорте поступает в десять тысяч магазинов Дмитрова и еще в 30 городов России. У завода есть и своя сеть, где можно попробовать новое мороженое

    Андрей Разин.
    «Любые вкусовые предпочтения». Завод в Дмитрове начал производить еще больше мороженого | Изображение 3

    Помимо мороженого, здесь производят сметану, творог, молоко. В ассортименте продукции более 200 вариаций. Предприятие не раз становилось лауреатом международных выставок.

    Сегодня Подмосковье — российский лидер по экспорту молочной продукции. В основном ее поставляют США и страны СНГ.

    «Любые вкусовые предпочтения». Завод в Дмитрове начал производить еще больше мороженого | Изображение 4

    По экспорту мороженого Московская область — один из лидеров среди регионов Центрального федерального округа России. Она заняла второе место в топ-3.

    Новости SMI.FM