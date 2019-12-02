Завод в Балашихе выпускает порядка 20 тысяч бумажных экоручек в месяц

Около 20 тысяч бумажных экологических ручек из вторсырья выпускает за месяц Балашихинский завод в деревне Полтево. Больше года предприятие занимается переработкой бытовых отходов, среди которых картонные упаковки от молока и сока, зубные щетки.

Экоручки из переработанного материала изготавливают в рамках экологического проекта «Дадим упаковке вторую жизнь». Его цель — сократить с помощью переработки количество отходов.

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«Мы выпускаем около 200 тысяч ручек в месяц, около 10% из них экологичные. Зубная щетка — это единственный продукт, который мы перерабатываем полностью. Таким образом производство получается безотходным. Также мы выпускаем продукцию из тетрапака (упаковка из многослойного ламинированного картона для пищевых жидкостей — прим. ред.), помимо ручек, изготавливаем блокноты и экосувениры», — сказал основатель проекта «Дадим упаковке вторую жизнь» Илья Цигельницкий.

За рабочую смену на заводе изготавливают около двух тысяч экологических ручек. На предприятии находится шесть машин для литья, три из них могут работать на вторсырье. За производственным процессом постоянно наблюдают несколько человек. Станок работает круглосуточно.

Всего Балашихинский завод переработал более 100 тысяч пакетов из-под молока и сока и выпустил более 85 тысяч экоручек.