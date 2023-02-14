14 февраля 2023, 12:02
Завод упаковок создаст еще 150 рабочих мест в Солнечногорске
Производитель пищевой упаковки из Солнечногорска вложит миллиард рублей в расширение производства. При этом на предприятии появятся еще 150 рабочих мест.
Компания «Кадо-Прим» планирует увеличить объемы выпуска и ассортимент продукции. Для этого на арендованном участке будут построены новые объекты. Здесь начнут выпускать упаковку для фермерской продукции и тепличных хозяйств, в том числе рассадные кассеты, поддоны для овощей и фруктов и прочее.«В реализацию проекта инвестор намерен вложить миллиард рублей. Первое здание нового производства должно открыться уже в конце 2024 года, а полностью реализовать проект планируется к 2025 году», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
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«Кадо-Прим» — это крупный производитель одноразовой пластиковой упаковки. Свою деятельность компания ведет уже более 20 лет. Большинство жителей использовали их салатники, пищевые одноразовые контейнеры для суши, тортницы и другие товары.
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Сейчас штат сотрудников «Кадо-Прим» насчитывает 95 человек. Когда производство будет расширено, появится еще 150 рабочих мест.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика региона ушла в плюс в 2022 году. Ведомства призвали активнее взаимодействовать с бизнесом.
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