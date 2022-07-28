Завод упаковок для молока построят в Чехове в 2024 году

Еще одно предприятие в Подмосковье займется импортозамещением. В Чехове запланировали строительство завода, который будет производить упаковки для молочной продукции.

Завод «МолоПак» появится в Чехове в начале 2024 года. Как рассказал глава Госстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян, его работа позволит отказаться от закупок за рубежом. Процессы на производстве автоматизируют, что позволит увеличить прибыль.

«На заводе будут работать 70 человек. Объем выпуска готовой продукции составит 240000 тонн в год», — рассказал министр.

Проект будут реализовывать в несколько этапов: сначала построят основное здание и запустят линии по резке рулонов, а затем — линии печати и ламинации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о плане создать единый портал о бизнесе, услугах и туризме в Подмосковье.