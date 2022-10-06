Производство упаковок для косметики создаст новые рабочие места в Дмитрове | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 14:45 Поделиться Telegram

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Viber Производство упаковок для косметики создаст новые рабочие места в Дмитрове

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Компания «Вилсен Групп» создаст в Дмитрове производство упаковки для косметики и гигиенических средств. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Производственно-складское помещение будет занимать площадь 1440 квадратных метров. В здании оборудуют цех пластиковой тары для упаковки косметики и средств гигиены. Здесь же установят автоматы для отливки изделий из пластмассы и станки для выдувания флаконов и крышек. Объект позволит создать 30 рабочих мест на территории Дмитровского городского округа. Инвестиции в проект составят 30 миллионов рублей.

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Реализовать задуманное инвестору помогает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. С его поддержкой удалось быстрее получить разрешение на строительство.

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Инвестиции — одна из движущих сил для развития территорий, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

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