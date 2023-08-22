Подмосковье 22 августа 2023, 12:33 Завод упаковки в Солнечногорске повысит эффективность благодаря участию в нацпроекте Фото: unsplash.com

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Завод упаковки «Кадо-Прим» в Солнечногорске увеличит производительность труда. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Свою деятельность компания ведет уже более 20 лет, выпускает салатники, пищевые одноразовые контейнеры для суши, тортницы и другую упаковку для продуктов питания. Также здесь производят упаковки для косметики и парфюмерии, садовой и фермерской продукции, товаров народного потребления», — уточнили в ведомстве.

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Предприятие станет частью нацпроекта «Производительность труда». На заводе проведут диагностику производственного потока, выявят потери, сделают план для их устранения. Благодаря этому время протекания процесса на производстве сократится на 30%, уменьшится незавершенное производство — на 40% и увеличится выработка на рабочих местах — на 20%.

Подать заявку на участие в компания может через портал Производительность.рф.

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