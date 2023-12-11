Подмосковье 11 декабря 2023, 14:46 Завод упаковки из Солнечногорска увеличил производительность благодаря нацпроекту Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Завод пищевой упаковки «Кадо-Прим» из Солнечногорска нарастила выпуск крышек для салатников на 18% благодаря нацпроекту. Там внедрили практики бережливого производства и оптимизировали маршрут движения сырья.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в качестве пилотного потока реализации нацпроекта «Производительность труда» предприятие выбрало выпуск крышек салатника. Эксперты Регионального центра компетенций помогли оптимизировать маршруты движения сырья, материалов и готовой продукции. Благодаря этому удалось сократить время переналадок и простоя техники.

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Инструменты бережливого производства позволили предприятию сократить время протекания процесса на 12%, а также снизить незавершенное производство на 44% и на 18% увеличить выработку. В будущем персонал пройдет обучение, а компания начнет реализовывать новые проекты.

Предприятие «Кадо-Прим» занимается производством пластиковой упаковки более 20 лет. Ежегодно там выпускают около 260 миллионов единиц разной продукции.

Предприниматели могут присоединиться к нацпроекту по ссылке.

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