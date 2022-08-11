Завод упаковки из Пущина получил поддержку для закупки новой техники

Подмосковная компания «Роспак» стала одним из победителей регионального конкурсного отбора по субсидированию затрат на закупку оборудования. Заводу возмещена часть затрат на технику для маркировки продукции.

Пущинский завод «Роспак» является производителем пищевой картонной упаковки для молока и кисломолочной продукции. Предприятие успешно работает на рынке более 15 лет и недавно стало одним из получателей субсидии в рамках господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании компенсировали часть затрат на приобретение нового производственного оборудования.

«Предприятию было предоставлено 3,9 миллиона рублей на закупку оборудования для маркировки упаковки молочной и кисломолочной продукции. Общий объем инвестиций компании в этот проект составил около 40 миллионов рублей. Было дополнительно создано свыше 10 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что Подмосковье ежегодно проводит конкурс на предоставление субсидий на модернизацию производства. В этом году победителями стали почти 200 предпринимателей — в общей сложности они получат 550 миллионов рублей в виде субсидий на компенсацию части затрат на приобретение и лизинг оборудования.

Еще одной мерой поддержки предпринимателей в Подмосковье стало упрощение системы проверок, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. Это позволило снизить давление на бизнес.