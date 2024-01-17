Подмосковье 17 января 2024, 17:56 Завод трубопроводной арматуры построят в Коломне до конца года Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Новый производственный цех трубопроводной арматуры построят в Коломне. Специальный инвестиционный контракт подписали компания «Торговый Дом АДЛ», правительство Подмосковья и Минпромторг России.

«Инвестиции в проект составят порядка 750 миллионов рублей. На производстве, площадь которого составит 9,6 тысячи „квадратов“, создадут 80 рабочих мест. К 2030 году новый цех будет выпускать более 2,9 миллиона единиц готовой продукции», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Трехсторонний контракт предусматривает налоговые льготы для предприятия. Налог на прибыль обнуляется на первые пять, а затем составит 10%. Налог на имущество будет нулевым восемь лет.

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