Завод светотехнической продукции появится в Дубне

Глава Мининвеста Подмосковья и зампред правительства региона Екатерина Зиновьева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение с исполнительным директором ООО «Светогор — Городские решения» («СГР») Кириллом Зевахиным. Компания займется строительством завода по производству светотехнической продукции на территории Дубненского городского округа.

Инвестиционный проект «Строительство завода по производству светотехнической продукции на территории Дубненского городского округа Московской области» предполагает организацию комплекса производства по выпуску разных видов светотехнической продукции. В частности, речь идет о консольных светильниках для освещения автомобильных дорог.

Завод возведут на земельном участке площадью 1,2 гектара. В год здесь планируется производить 130 тысяч светильников. Их будут продавать компаниям на рынке проектов по освещению городских округов на территории России.

Начало строительства запланировано на третий квартал 2022 года, окончание работ — на третий квартал 2023 года. Планируемый объем инвестиций — один миллиард рублей.

Завод обеспечит работой около 400 человек, средняя заработная плата составит не менее 80 тысяч рублей.