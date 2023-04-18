Подмосковье 18 апреля 2023, 14:20 Завод светодиодного освещения в Сергиевом Посаде пригласил на работу инженеров и операторов

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Компания по выпуску цифровых источников питания «Трион» на 50% увеличила штат сотрудников и открыла новые вакансии для жителей Подмосковья. На предприятие требуются инженеры, операторы оборудования, технологи и другие специалисты.

Компания «Трион» — первый в России производитель источников питания для светодиодного освещения. Недавно производственные мощности предприятия в Сергиевом Посаде были расширены, в связи с чем штат сотрудников увеличился более чем на 50%.

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«У предприятия есть собственное конструкторское бюро, которое занимается в том числе разработкой цифровых продуктов и решений. Инженеры разработали программное обеспечение для управления умным освещением, которое может заменить ПО ушедших из России компаний», — говорит генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Сейчас на предприятии открыты вакансии для специалистов с техническим образованием. Требуются инженеры, технологи. Также нужны операторы технологических установок, монтажники, контролеры радиоэлектронной аппаратуры, механики.

«Мы приглашаем на работу не только высококвалифицированных специалистов, но и тех, у кого нет подходящего опыта работы. Для некоторых специальностей у нас предусмотрено обучение», — подчеркнул директор компании «Трион» Денис Новоторженцев.

«Трион» охотно берет на практику и студентов. Лучших из них могут пригласить на работу, не дожидаясь получения диплома, давая возможность закончить обучение.

Желающим работать на предприятии нужно позвонить в отдел управления персоналом по телефону +7 923 151-19-84.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность развития инфраструктуры в регионе в связи с ростом численности населения.