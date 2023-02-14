Подмосковье 14 февраля 2023, 10:31 Завод сушильных камер создаст новые рабочие места в Серпухове

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Компания «Макил Плюс» построит завод сушильных камер и пиломатериалов в Серпухове. На нем смогут трудоустроиться 15 человек.

Площадь здания составит свыше 670 квадратных метров. В нем будут изготавливать и хранить сушильные комплексы и воздухонагревательные установки для обработки древесины. Завод будет выпускать семь модификаций оборудования.

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В проект инвестируют 40 миллионов рублей.

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