14 февраля 2023, 10:31
Завод сушильных камер создаст новые рабочие места в Серпухове
Компания «Макил Плюс» построит завод сушильных камер и пиломатериалов в Серпухове. На нем смогут трудоустроиться 15 человек.
Площадь здания составит свыше 670 квадратных метров. В нем будут изготавливать и хранить сушильные комплексы и воздухонагревательные установки для обработки древесины. Завод будет выпускать семь модификаций оборудования.
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В проект инвестируют 40 миллионов рублей.
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