Подмосковье 17 марта 2023, 12:37 Завод сухих смесей для склейки картона открыли в Солнечногорске

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Компания «ОБМ Солюшнс» запустила производство сухих смесей для склейки гофрокартона в Солнечногорске. Там смогут трудоустроиться 20 человек. В проект инвестировали около 50 миллионов рублей, рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Предприятие уже вывело на полную мощность две производственные линии, которые выпускают сухой клей четырех марок. Для жителей Солнечногорска на новом производстве создано около 20 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов», — сказала она.

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Предприятие выпускает крахмальный клей, который быстро высыхает и ускоряет обезвоживание соединения. Благодаря его качествам сокращается время акклиматизации горфрокартона до переработки и уменьшаются производственные и экологический проблемы во время переработки.

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По словам учредителя и директора компании Анны Счиной, основные требования к качеству выпускаемого продукта — быстрое время схватывания и хорошая склейка. Она отметила, что продукция предприятия позволяет на 10–30% снизить расходы по сравнению с аналогами.

«Этого удалось достичь благодаря тому, что наша продукция улучшает влажную склейку гофрокартона, что обеспечивает качественную склейку, повышение гофроагрегата на 15–25% и, как следствие, снижение расхода пара на сушку, а это значительно снижает расходы на энергоресурсы», — сказала она.

Продукция компании во многом превосходит импортные аналоги. Завод работает только с отечественным сырьем. Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин добавил, что предприятие планирует выпускать около 1500 тонн продукции в год.

«На текущий момент на предприятии установлены две производственные линии, которые можно назвать „самосборными“ — их разработали и сконструировали российские производители специально по заказу компании», — поделился он.

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