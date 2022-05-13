facebook_pixel
    13 мая 2022, 14:59

    Завод стройматериалов в Солнечногорске создаст 650 новых рабочих мест

    Анастасия Аброськина

    Новая льготная программа «Земля за 1 рубль» оказалась очень востребованной в Подмосковье. Такую поддержку получило уже пять компаний. Среди них «Технопарк» в Солнечногорске.

    Завод стройматериалов в Солнечногорске создаст 650 новых рабочих мест | Изображение 1

    Она займется импортозамещающим производством в отрасли строительства. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

    На арендованной земле будет создано новое инновационное производство строительных материалов и появится 650 рабочих мест

    Анна Кротова.

    Льготную аренду за рубль инициировал губернатор региона Андрей Воробьев. Задача программы — поддержать развитие импортозамещения в Подмосковье.

    Например, компания из Солнечногорска будет производить индустриальные элементы высокоскоростного строительства.

    «Программа губернатора Андрея Воробьева „Земля за 1 рубль“ позволила нам уже практически еженедельно предоставлять земельные участки для создания новых импортозамещающих производств», — отметила Кротова.

    Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, особенность программы «Земля за 1 рубль» — комплексное сопровождение проектов от заявки до выдачи участка и его освоения.

    Подать заявку можно на «Госуслугах» Подмосковья по ссылке. Землю предоставляют за 20 рабочих дней.