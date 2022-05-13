Завод стройматериалов в Солнечногорске создаст 650 новых рабочих мест

Новая льготная программа «Земля за 1 рубль» оказалась очень востребованной в Подмосковье. Такую поддержку получило уже пять компаний. Среди них «Технопарк» в Солнечногорске.

Она займется импортозамещающим производством в отрасли строительства. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

На арендованной земле будет создано новое инновационное производство строительных материалов и появится 650 рабочих мест Анна Кротова.

Льготную аренду за рубль инициировал губернатор региона Андрей Воробьев. Задача программы — поддержать развитие импортозамещения в Подмосковье.

Например, компания из Солнечногорска будет производить индустриальные элементы высокоскоростного строительства.

«Программа губернатора Андрея Воробьева „Земля за 1 рубль“ позволила нам уже практически еженедельно предоставлять земельные участки для создания новых импортозамещающих производств», — отметила Кротова.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, особенность программы «Земля за 1 рубль» — комплексное сопровождение проектов от заявки до выдачи участка и его освоения.

Подать заявку можно на «Госуслугах» Подмосковья по ссылке. Землю предоставляют за 20 рабочих дней.