Подмосковье 18 мая 2023, 11:03 Завод строительных лесов создал новые рабочие места в Долгопрудном Застройщик ООО "ИнжСетьСтрой"

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Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод в эксплуатацию завод строительных лесов в Долгопрудном. Там смогут получить работу 14 человек.

Как сообщили в ведомстве, застройщиков выступил «ИнжСетьСтрой», в проект вложили 100 миллионов рублей.

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Площадь здания превысила 1,5 тысячи квадратных метров. Там обустроили производственные линии для изготовления строительных лесов. Некоторые помещения будут использовать для хранения и отгрузки продукции. Внутри провели все необходимые коммуникации.

Компания «ИнжСетьСтрой» оказывает услуги в области строительства с 2005 года. За это время предприятие оптимизировало работу так, чтобы снизить риски и соблюдать сроки.

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