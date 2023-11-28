28 ноября 2023, 14:56
Завод «Стекломаш» в Орехово-Зуеве стал участником проекта «Производительность труда»
Завод «Стекломаш» в Орехово-Зуеве принял участие в федеральном проекте «Производительность труда». Для улучшения выбрали линию по сборке подножки электропоезда.
«Производительность труда — основа успеха, она позволяет давать конкурентную цену. Миссия нашего предприятия — учиться во благо наших клиентов. Важно иметь новую информацию, иногда даже некое переосмысление», — заявил гендиректор завода «Стекломаш» Дмитрий Розинский.
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В результате работы над проектом выяснилось, что выработку линии можно увеличить до 20%. После завершения обучения уже специалисты завода будут тиражировать полученный опыт в других цехах предприятия.
«Рост промышленного производства в Подмосковье в январе-октябре этого года составил 13,2% по сравнению с прошлогодними данными», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Орехово-Зуево
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