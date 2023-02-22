22 февраля 2023, 11:36
Завод сковородок в Ступине увеличил производительность благодаря национальному проекту
Компания «Скво» из Ступина занимается производством посуды с антипригарным покрытием. После участия в нацпроекте «Производительность труда» предприятие смогло сократить время изготовления сковородок до 15 дней.
На заводе внедрили инструменты бережливого производства. Эксперты проанализировали процессы и устранили возникающие проблемы. Это позволило сократить цикл с 60 до 15 дней — от заготовки на конвейер до отгрузки клиенту. На каждом этапе металлообработки изделие находится не более пяти-семи секунд.
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«Клиент нам платит за продукт, а не за то, сколько и каким образом мы его обрабатываем. Во время картирования процессов выявились проблемы потери времени и излишней обработки», — отметил управляющий директор компании Дмитрий Семченко.
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По его словам, ранее за смену сотрудник мог делать 500-600 изделий, теперь — до 900. При этом он работает в таком же темпе — снизилось только время простоя. Это также дало возможность увеличить зарплаты.
В проект инвестировали минимальную сумму. Большую ее часть потратили на закупку тележек на колесах — на них подвозят заготовки к началу конвейера. Ранее это делалось при помощи погрузчиков на паллетах.
Оптимизацию провели на одной из трех производственных линий. Позже она коснется оставшихся двух.
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